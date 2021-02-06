Подозреваемый в убийстве девушек получил пулю при задержании

В Дагестане подозреваемый в убийстве двух девушек при задержании напал на полицейского и был ранен выстрелом из табельного оружия. Задерживавший его правоохранитель, начальник уголовного розыска Ленинского района Махачкалы, получил несколько ножевых ранений. Оба госпитализированы.

Как сообщили в правоохранительных органах республики, тела двух девушек были обнаружены в ванной комнате одной из квартир дома в Махачкале вечером 5 февраля.

По версии следствия, местный житель, которого подозревают в совершении этого преступления, вызвал домой девушек, оказывающих услуги интимного характера. Они приехали, выполнили свою работу, но мужчина заявил, что платить им не намерен. Видимо, возник скандал, подозреваемый зарезал обеих, перенес их тела в ванную, а затем попытался скрыться, пишет "Интерфакс".

По этим фактам возбуждено два уголовных дела: одно – по статье об убийстве двух и более человек, второе – о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Подозреваемого, жителя дагестанской столицы Магомедкерима Мамедсаатова, полицейские задерживали днем 6 февраля в частном доме в Ленинском районе города. Там же планировалось провести обыск. Однако Мамедсаатов, который был в доме, оказал стражам правопорядка сопротивление.

Пока подозреваемый в больнице, решается вопрос о заключении его под стражу, сообщает ТАСС.