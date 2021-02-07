Виновник гибели священника и его семьи вышел по УДО

На этой неделе вновь напомнило о себе уголовное дело о страшном ДТП четырехлетней давности, когда в Подмосковье погибла семья священника – четыре человека, в том числе маленький ребенок. Трагедия произошла по вине пьяного сотрудника полиции, он был осужден на 6 лет. Но, как выяснилось, отсидел меньше половины срока и уже освободился из колонии. Родственники погибших заявили, что намерены добиваться пересмотра этого решения.

- Он уже год на свободе. Больше года. И мы только узнали. Нам не сообщали об этом, нас не приглашали в суд.

О том, что виновник ДТП, в котором погибла почти вся семья Шумилиных, досрочно освободился из колонии, родственники и адвокат потерпевших узнали случайно. Где сейчас находится бывший полицейский, выяснить не удалось. Во всяком случае по месту прописки в Старом Осколе Юрия Иванова не видели уже давно.

- Иванова давно видели?

- Давно.

- Когда последний раз?

- Я даже сказать не могу когда.

- В последнее время не появлялся здесь?

- Нет.

Что-что, а скрываться и заметать следы бывший оперуполномоченный Ивантеевского отдела полиции умеет. В то роковое утро 24 сентября 2016 года после страшной аварии на Ярославском шоссе в морг Пушкинской районной больницы доставили тела четверых погибших, в том числе, 2-месячного младенца. Практически одновременно в ту же больницу привезли и хмельного, с трёхкратным превышением допустимой дозы алкоголя, водителя, убившего их. Якобы без сознания. Правда, какие именно травмы получил 26-летний Юрий Иванов, толком выяснить так и не удалось. Вход в палату неусыпно охраняли его адвокаты. Обстоятельства смертельного ДТП тогда пришлось собирать по крупицам – из официальных комментариев и свидетельств очевидцев. После бессонной ночи в кафе на дне рождения приятеля пьяный Иванов "играл в шашки" на скорости свыше 170 километров в час. В 7:30 утра его "Мерседес" вылетел с трассы и протаранил стоявшую на обочине машину. Диакон Алексей Шумилин, его мать, жена и дочь скончались на месте. Выжил лишь трёхлетний сын.

"Я таких семей не видела. То есть не было ни брани, ни даже повышения интонации", – рассказала мать погибшей Юлии Шумилиной Светлана Масленникова.

Ни во время следствия, ни на суде, ни после него виновник ДТП так и не попросил прощения у родственников погибших. Зато в соцсетях была активна его сестра – нецензурно оскорбляла людей, взывавших к совести Иванова. Сам Иванов упорно продолжал хранить молчание. Даже когда его попросили прокомментировать показания сотрудников кафе, которые утверждали, что в ту ночь тогда ещё оперуполномоченный Иванов был настолько пьян, что официанты несколько раз предлагали вызвать такси.

- Юрий, всё-таки сколько вы выпили в тот день? Два "Виски-Колы" или больше? Юрий, у вас есть возможность хоть что-то сказать.

Следствие тянулось целый год. Иванов гулял на свободе. Первоначальную меру пресечения – арест – ему почти сразу изменили на подписку о невыезде. По совпадению или нет, обвинение поступило в суд только после целой серии наших репортажей. Тогда же стали выясняться и другие детали этой чудовищной истории. Оказалось, что в "Мерседесе" в момент аварии вместе с полицейским находилась Людмила Гуркина – начальница Пушкинского отдела опеки и попечительства – жена федерального судьи.

Фемида с самого начала благоволила Иванову. Обвинение вместо максимального наказания 15 лет тюрьмы попросило всего 8. А Пушкинский суд, в котором работал муж знакомой Иванова, был ещё благосклоннее – 6 лет.

"Иванова Юрия Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 часть 6, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении".

Колония-поселение мало напоминает обычную тюрьму. Даже отбывать наказание осуждённые-поселенцы едут самостоятельно. Как только Иванов скрылся из виду, он тут же перестал выплачивать денежную компенсацию семье погибших.

"Из трёх миллионов – 20 тысяч. И то не он заплатил, а его родители. Когда-то заплатили", – рассказала Светлана Масеева, адвокат семьи Шумилиных.

Неимоверными усилиями адвокаты потерпевших всё-таки добились пересмотра дела. Поселение Иванову заменили на колонию общего режима. Но счастливая звезда и здесь не изменила экс-полицейскому. Отсидев меньше половины срока, он, вопреки закону и здравому смыслу, вновь оказался на свободе.

"Колония возражала об его освобождении условно-досрочном. Прокурор возражал. Я не знаю, как так получилось. Это у суда надо спрашивать. Мы считаем, что это незаконно", – уверена Светлана Масеева.

Как следует из решения суда, за два с половиной года Юрий Иванов не имел взысканий и полностью исправился. Родственники Шумилиных с таким вердиктом не согласны и собираются обжаловать условно-досрочное освобождение человека, погубившего целую семью.