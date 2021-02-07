Регбисты сборной России проиграли Грузии матч чемпионата Европы

Мужская сборная России по регби завершила выступление в чемпионате Европы выездным матчем против команды Грузии. Встреча проходила в Тбилиси на стадионе имени Месхи и завершилась со счетом 16:7 в пользу хозяев.

Первый тайм завершился нечастыми в регби нулями на табло. После перерыва команды обменялись попытками в исполнении Васила Лобжанидзе и Богдана Федотко, но грузины взяли верх за счет большего количества точных ударов по воротам.

Если россиянин Рамиль Гайсин отметился только одной точной реализацией, то у "Лелос" Абжандадзе помимо одной реализации забил также три штрафных. Его точность и сделала разницу в счете.

Таким образом, россияне завершили турнир на четвертом месте, набрав восемь очков. Это позволило "Медведям" сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Европы на следующий сезон.