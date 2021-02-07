В Киеве обчистили квартиру генпродюсера заблокированных телеканалов

Генерального продюсера медиахолдинга "Новости", в который входят заблокированные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, Алексея Семенова ограбили. Из его квартиры в Печерском районе Киева вынесли 120 тысяч долларов и драгоценности на сумму 180 тысяч долларов. Obozrevatel утверждает, что инцидент имел место в элитном ЖК на бульваре Леси Украины. Воры проникли в квартиру, подобрав ключ от замка.

Алексей Семенов – российский медиапродюсер, живущий на Украине. После приобретения Тарасом Козаком каналов "112 Украина" и NewsOne Семенов стал генеральным продюсером медиахолдинга "Новости".

Ранее сообщалось, что украинские телеканалы, которые по решению президента Владимира Зеленского лишились доступа к эфиру, обратились в ЕС, Парламентскую ассамблею Совета Европы и ОБСЕ. Об этом журналисты "112.Украина", NewsOne и ZIK сообщили в совместном заявлении.