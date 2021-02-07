Чемпионат КХЛ. Питерский СКА переупрямил "Йокерит"

Питерский СКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал на домашней арене финский "Йокерит". "Джокеры" из столицы Финляндии открыли счет, но в итоге победа досталась армейцам – 3:2.

Соперники уже встречались между собой трижды и хотя первую встречу в Хельсинки выиграл СКА (41), затем финны дважды реваншировались в гостях и дома с одинаковым счетом 2:1. Правда, преимущество личных встреч не дало "Йокериту" более высокую позицию в таблице "запада": СКА идет вторым, а "джокеры" – пятыми.

Отчестный матч начался с атак гостей, одну из которых на 11-й минуте точным броском завершил Хянникяйнен. Армейцам понадобилось более 25 мину, чтобы отыграться (Подколзин), на в третьем периоде Кузьменко и Бурдасов дали преимущество хозяевам. Грант на 58-й минуте сократил разрыв дол минимума, но перевести игру в овертайм гости не сумели.

Результаты других матчей дня: "Салават Юлаев" – "Амур" – 4:0, "Трактор" – ЦСКА – 2:3 Б, "Сочи" – "Динамо" (Минск) – 3:4, "Авангард" – "Нефтехимик" – 4:2, "Куньлунь" – "Витязь" – 4%5, "Северсталь" – "Динамо" (Москва) – 2:5.