Вакцина и космос: россияне назвали самые главные достижения науки

Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что граждане России считают главным достижением отечественной и мировой науки последних десятилетий борьбу с коронавирусом и разработку вакцины от него. Такое мнение выразили 16% респондентов. 10% видят главные достижения в военных разработка, 8% – в создании новых видов лекарств и вакцин, в исследованиях космоса – 7%)​. 54% респондентов не смогли ответить.

Уверенность в том, что современная мировая наука находится на подъеме, выразили 44% опрошенных.

Противоположное мнение выразили 31% респондентов, отметив, что наука не развивается и находится в состоянии застоя.

51% опрошенных заявили, что вопрос о том, в каком направлении должна развиваться наука, должно решать научное сообщество, 23% считают, что это прерогатива государства, 13% – что граждане страны, 4% видят необходимость отдать решение этого вопроса крупным предпринимателям, 6% – затруднились с ответом, а 3% выбрали другое.

Респонденты полагают, что для прорывных открытий, в первую очередь необходимо повысить уровень финансирования (56%), 34% считают, что нужно повышать компетентность российских ученых, без этого финансовые вливания не приведут к новым открытиям, 10% затруднились ответить.

Всероссийский опрос проведен 30 января 2021 года, методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.