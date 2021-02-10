Адвокат принял участие в видеоконференции в виде кота

Пользователи соцсетей обсуждают курьезный случай в Техасе. Во время судебного онлайн-заседания один из адвокатов не справился с настройками приложения и предстал перед коллегами в образе кота.

Во время заседания окружного суда в Техасе адвокат не смог разобраться, как отключить фильтр с грустным котиком в видеоконференции Zoom. Забавно, что юрист заявил при этом, что он на прямой связи, но котом не является, сообщает телеканал "Россия 24". Мол, фильтром с котиками пользовалась его ассистентка.

"Судья, вы меня слышите?" – поинтересовался белый котенок.

‑ Вы кот?

"Я здесь, в прямом эфире, я не кот!" – настаивал юрист, делая круглые зелёные глаза на белой пушистой мордочке.

"Да, ‑ подтвердил судья, узнавший по голосу адвоката. – Но кажется, у вас включен фильтр".

"Да-да, но я не знаю, как его убрать, ‑ продолжил кот-адвокат. – Мы пытаемся… Я готов выступить".

Собеседники восприняли ситуацию с юмором, а сам ролик незамедлительно разошелся по видео-хостингам.