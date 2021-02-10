Риски снизятся или исчезнут: Матвиенко – о сроках окончания пандемии

В ходе общения с журналистами спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что риски, связанные с коронавирусом, существенно сократятся, а возможно, исчезнут полностью уже к лету, передает телеканал "Россия 24".

Она отметила, что после консультаций с Роспотребнадзором и зарубежными партнерами принято решение о проведении третьего Евразийского женского форума в октябре в очном формате.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что Россия гарантирует не только обеспечение его содержательной части, но и "всех санитарно-эпидемиологических мер для сохранения здоровья гостей форума".

Матвиенко напомнила о поставленной президентом РФ задаче об обеспечении вакцинацой россиян в первую очередь.

При этом Россия видит необходимость в международном сотрудничестве и готова поделиться своими знаниями и технологиями для борьбы с пандемией, отметила председатель Совфеда, выразив уверенность в том, что спрос на российскую вакцину будет расти.