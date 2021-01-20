Матвиенко: то, как Россия прошла пандемию, доказывает прочность ее государственной системы

То, как Россия справилась с пандемией коронавируса, показывает "прочность государственной и политической системы" страны, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Открывая весеннюю сессию верхней палаты парламента, она указала, что была сохранена экономическая стабильность, а государственные институты и структуры доказали свою эффективность, передает телеканал "Россия 24".

"В отличие от многих стран мира, мы прошли эти испытания с гораздо меньшими издержками", – подчеркнула Маквиенко, добавив, что в первую очередь это касается сохранности жизни и здоровья населения.

Говоря о дальнейших перспективах, она указала, что практически единственный способ как можно быстрее избавиться от ограничений – это вакцинация. И призвала сенаторов внимательно следить за ходом этого процесса в регионах.

"Во всем мирам по пальцам одной руки можно пересчитать государства, которые оказались способны своими силами разработать, протестировать и запустить в масштабное производство собственные вакцины. Россия первая среди них", – подытожила спикер Совфеда.