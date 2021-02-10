Украина предложила НАТО летать над Крымом

Украина предлагает Североатлантическому альянсу использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации для переброски солдат, грузов и оборудования. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Патриком Тернером.

"Принимая во внимание обновленный бюллетень о безопасности полетов EASA в Симферопольском районе полетной информации и отмене ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО", – цитирует Криклия пресс-служба министерства инфраструктуры.

Глава ведомства также уточнил, Украина намерена интегрироваться в европейскую систему безопасности. Это предполагает обмен информацией о воздушном движении. Кроме того, Криклий выразил надежду, что Альянс поможет следить за границами России.

Крым присоединился к Российской Федерации после государственного переворота на Украине в 2014 году. Жители полуострова провели референдум, во время которого почти 100% крымчан выступили за возвращение региона в Россию.