Наилю Аскер-заде наградили "Золотой лентой"

С самого начала пандемии журналисты ВГТРК рассказывали и показывали, как Россия борется с коронавирусом. Мы узнавали, какие удивительные, мужественные у нас врачи и какие талантливые ученые, которые разработали вакцины. Репортажи снимались зачастую с риском для жизни, ведь в "красных" зонах больниц наши репортеры работали еще до появления лекарств от ковида и вакцин. Многие коллеги коронавирусом переболели.

Корреспондент ВГТРК Наиля Аскер-заде подготовила целую серию фильмов "Опасный вирус". "За полноту и объективность материала, который помог с борьбе с пандемией" российская журналистка удостоилась престижной китайской премии "Золотая лента".

Награда учреждена медиасообществом "Один пояс, один путь" и вручается авторам наиболее ярких проектов о борьбе с коронавирусом. Всего же в конкурсе участвовали 80 документальных фильмов из 30 стран мира.

Приз был доставлен из Китая в Москву, а вручал его Наиле Аскер-заде глава Евразийского бюро Медиакопорации Китая Ван Бинь.

"Это была очень актуальная тема, предала надежду всему человечеству на победу над опасным вирусом. Поэтому жюри решили вручить именно этому репортажу премию", – отметил Ван Бинь.

"Мы не ожидали, что получим премию. Благодарны китайским коллегам за проведение съемок на территории Китая, – сказала Аскер-заде. – Мы получили эту награду и надеемся, что наши фильмы оказались полезны для наших зрителей, может, кто-то спасся от коронавируса".

К слову, Китай с коронавирусом справился, наверное, лучше всех в мире, буквально задавив эпидемию на корню еще до того, как пандемия накрыла всю планету, чего не скажешь о Европе и Турции, где третья волна коронавируса бушует вовсю.