National Interest раскрыл "суровую правду" об американских ракетах

Межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III полувековой давности, находящиеся на вооружении США, устарели, и это "суровая правда", утверждает эксперт Питер Хьюсси, статья которого опубликована в журнале National Interest.

Автор подверг критике идею продлить срок службы этих ракет, напомнив, что Minuteman III модернизировали уже дважды: в конце 1990-х и начале 2000-х годов, – чтобы увеличить срок их эксплуатации до 2030 года.

"К сожалению, жизнь Minuteman III больше невозможно продлить", – отметил Хьюсси.

В качестве альтернативы эксперт предложил начать реализацию проекта по созданию новых ядерных ракет стратегического сдерживания (GBSD).

Более того, заявил Хьюсси, США необходимо усовершенствовать все системы, связанную с межконтинентальными баллистическими ракетами, в том числе командование и управление, инфраструктуру, промышленную базу.

"Более дешевая" программа по продлению срока эксплуатации ракет Minuteman III не учитывает затраты на эти важные составляющие системы, добавил эксперт.