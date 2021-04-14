Песков: встреча посла США и помощника президента РФ – не начало подготовки саммита Россия-США

Помощник президента РФ Юрий Ушаков действительно встречался с послом Соединенных Штатов в Москве Джоном Салливаном. Однако это еще не означает, что началась подготовка саммита Россия-США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В том числе, речь шла о том, что озвученные инициативы должны сочетаться с реальными делами", – цитирует Пескова агентство "Интерфакс".

Напомним, ранее о встрече Ушакова с Салливаном сообщил МИД РФ. Американскому послу пояснили, что, если после слов Байдена о желании улучшить отношения с Россией Штаты введут очередные санкции, то последует решительная реакция.

13 апреля состоялся разговор Владимира Путина и Джозефа Байдена. Американский лидер предложил провести личную встречу в третьей стране.