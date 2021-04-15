Голый депутат случайно подключился к онлайн-заседанию

Депутат из Канады Уильям Амос по случайности попал в нелепую ситуацию. Он предстал голым перед аудиторией во время онлайн-заседания Палаты общин.

О случившемся сообщает CTV Windsor. На опубликованной фотографии видно, что политик стоит между флагами Квебека и Канады. Уильям Амос прикрывается мобильным телефоном.

Канадский депутат попросил прощения за случившееся. По его словам, все произошло неожиданно для него самого. Политик переодевался в рабочий костюм после пробежки. Чиновник уверил: такого больше не повторится.

На днях в Дании произошел не менее любопытный инцидент. Чиновница упала в обморок во время пресс-конференции. Это произошло после того, как власти объявили о прекращении использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.