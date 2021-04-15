Продадим и России: Турция прокомментировала продажу беспилотников Украине

Призыв министра иностранных дел России Сергея Лаврова не подпитывать милитаристские настроения Киева прокомментировали турецкие высокопоставленные дипломатические источники, передает РИА Новости.

Как сообщалось, глава российского МИД порекомендовал властям государств, в том числе и Турции, оценить воинственные заявления Киева.

Он заявил об этом после сообщений о покупке Украиной турецких ударных беспилотников Bayraktar.

"Если Россия тоже захочет купить ударные БПЛА, мы и ей продадим", — ответили представители турецкой стороны.

После гибели 4-летнего мальчика Генпрокуратура ДНР подтвердила факт использования вооруженными силами Украины беспилотного летательного аппарата, в результате которого погиб ребенок.