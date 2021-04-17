Флик объявил об уходе из "Баварии". О сборной Германии ни слова

Тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик окончательно подтвердил, что покинет стан чемпионов бундеслиги в конце нынешнего сезона. При этом он пока не назвал место своей будущей работы, хотя с начала года ходят слухи, что ему предложена должность наставника сборной Германии.

"Я бы хотел расторгнуть контракт с "Баварией", это так, – цитирует издание Kicker. – Пусть причины останутся внутри клуба. Для меня очень важно было самому сказать об этом команде, потому что слухи уже ходят".

Флик отметил в разговоре с журналистами, что с его будущим еще не все ясно: "На самом деле мы не обсуждали работу в сборной. Конечно, любой человек рассмотрит возможность тренировать сборную Германии, но сперва мне нужно все осмыслить. Последние недели непросто мне дались".

Как уже сообщали Вести.Ru, Флик и "Бавария" выбыли из Лиги чемпионов, которую они выиграли в прошлом сезоне, уступив французскому "Пари Сен-Жермену". Тренер приступил к работе в Мюнхене в 2019 году и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и чемпионат мира среди клубов.

Ротации в высших тренерских эшелонах Германии в этом году предполагаются нешуточные. Ходят слухи, что сборную покинет Йоахим Лев и как раз Флик сменит его. Ранее сообщалось, что "Баварию" в случае ухода Флика могут возглавить Юлиан Нагельсманн из "Лейпцига" или итальянец Массимилиано Аллегри. Возможна смена тренеров в "Боруссиях" Дортмунда и Менхенгладбаха и "Айнтрахте".