"Коронавирус – это несерьезно": жители стран ЕС упорно игнорируют ограничения

Далеко не во всех странах население относится к ситуации c COVID-19 серьезно. Некоторые демонстративно игнорируют коронавирусные ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".

В городе Штутгарт в Германии такая студенческая акция то и дело перерастала в столкновения с полицией. Впрочем, силовики старались не действовать жестко.

В Риме работники индустрии развлечений устроили флешмоб. Принесли в центр города десятки ящиков с музыкальным оборудованием, чтобы напомнить властям, как пострадала отрасль из-за ограничений.

В испанской Севилье отменили традиционную ярмарку из опасений новых вспышек коронавируса COVID-19. Тогда жители самостоятельно организовали в городе фестиваль фламенко. Правда, всех танцоров обязали как минимум носить маски.