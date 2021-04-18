Индия готовится выйти на полную мощность производства "Спутника V"

Индия стала 60-й страной, одобрившей применение российской вакцины "Спутник V" на своей территории. Более того, Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашения с крупнейшими фармкомпаниями Индии на производство 850 миллионов доз "Спутника V" как для самой Индии, так и на экспорт.

В ожидании массовой вакцинации Индию захлестнула новая волна коронавируса. Более 200 тысяч заражений в сутки. Рекорд за все время пандемии.

Монахи садху и одежду не носят, не то что маски. Потому что ничто земное им уже не интересно. Они живут на подаяния, обмазываются пеплом и проводят время в аскезах и молитвах, чтобы "достичь цели", – так с санскрита переводится корень "садх", то есть освобождение из круговорота сансары.

Для омовения в Ганге они выходят из джунглей и пещер и стекаются в город Харидвар со всей Индии. Омовение в Ганге – тысячелетний обряд – один из главных ритуалов для садху, и пропустить его из-за суеты эпидемии невозможно.

Считается, что в эти дни, когда Солнце и Юпитер занимают на небе определенное положение, вода в священной реке очищает все грехи и дает богатырское здоровье. Святые отшельники (садху) используют эту возможность, чтобы подобраться к богам. Тем не менее за последние два для число зарегистрированных случае ковид в Харидвар выросло в 2 раза.

Власти с этими божьими людьми, которых простые индийцы называют "баба", то есть "дядя", ничего поделать не могут. Отдать богу душу из-за голода, холода или коронавируса – их личное священное право.

Премьер-министр Нарендра Моди через Twitter просит лишь сократить паломничество. Обычно в это время омовения в Ганге совершают до 100 миллионов человек.

"Мы – нагие отшельники, нам нельзя носить маски. Мы не боимся смерти. В то же время мы молимся, чтобы бог послал всем здоровья и конец коронавируса", – говорит садху.

Число заболевших за полтора месяца в Индии выросло в 25 раз. С 10 тысяч в начале февраля до 250 тысяч в день к этому дню. Чиновники говорят о безответственности населения, другое объяснение – новый созревший в Индии штамм с двойной мутацией. Именно он виноват в стремительном распространения вируса. Впервые индийский штамм обнаружили 7 декабря прошлого года. Именно эти "мутации избегания" способствуют его быстрой передаче.

Местные власти обращаются к центру с просьбой объявить пандемию стихийным бедствием, а использования отелей и стадионов под стационары означает, что Индия готовится к еще большему росту числа госпитализаций. О повышенной смертности от индийского варианта ковида пока не известно. В Нью-Дели на 20 тысяч заболевших в день – 140 смертей. Главный крематорий индийской столицы Нигамбодх Гхат на берегу Ямуны не справляется с потоком скорбящих. Две недели назад здесь проводили 4 кремации в день, сегодня – 40. Мэр Нью-Дели Арвинд Кеджривал объявил заперт на перемещение по городу – с заходом солнца.

Комендантский час в индийской столице пока действует только ночью, несмотря на звучащие призывы на фоне сводок о числе заболевших, ввести в столице 10-дневный пробный локдаун. Этого слова официальные лица боятся как огня. От экономических и социальных последствий прошлогоднего полного закрытия страны на два с половиной месяца, индийцы не отошли до сих пор.

Сейчас в Индии делаются около 3,5 миллиона прививок в день, а привить надо более миллиарда. С таким объемами к началу апреля Индия столкнулось с острой нехваткой препаратов. Две вакцины местного производства "Ковиксин" и "Ковишилд" централизованно распространяются по регионам, но недавно в штате Уттар-Прадеш вакцина закончилась полностью, пункты вакцинации закрываются и в Махараштре.

"Мы видим резкий наплыв людей, желающих получить прививку, притом что сейчас вакцина доступна только гражданам Индии старше 45 лет", – рассказал один из врачей.

В День космонавтики (12 апреля) главной новостью в Индии стал "Спутник". Генеральный контролер лекарственных средств зарегистрировал здесь первую иностранную вакцину от коронавируса. Индия стал 60-й страной, одобрившей "Спутник-V".

"Это крайне важное событие, что "Спутник V" стал третьей вакциной, которая была одобрена для экстренного использования в нашей стране. Это пример сотрудничества России и Индии и усердной работы по клиническим испытаниям вакцины. Важно и то, что "Спутник" будет производиться в Индии", – заявил Винод Кумар Пол, член комиссии Национального института трансформации Индии.

Вторая и третья фазы клинических испытаний "Спутника" шли здесь с начала года. Удовлетворить острую потребность Индии в вакцине должны сразу 5 индийских производителей, соглашение о производстве с ними подписал Российский фонд прямых инвестиций. Один из них – компания Hetero Labs – уже запускает свои фасовочные линии в Хайдерабаде.

"В течении трех месяцев мы выйдем на полную мощность производства "Спутника V". Первоначально мы запустим производство 2,5 миллиона доз вакцины в месяц. Затем мы увеличим выпуск до 7 миллионов доз в месяц", – рассказал Мурали Кришна Редди, директор по маркетингу Hetero Labs.

Общий общем производства российского "Спутника" с маркировкой "сделано в Индии" составит 850 миллионов доз в год, в том числе для экспорта. Но в первую очередь для самой Индии, где на фоне рекордного числа заболевших и дефицита вакцин сомнений, стоит ли прививаться "Спутником", просто не существует.