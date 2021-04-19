Сорокин оформил "сухарь" в игре с "Филадельфией"

В Филадельфии местные "Флайерз" принимали на домашнем льду "Нью-Йорк Айлендрес" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Основное время матча не выявило победителя. А в овертайме победу гостям принес Ник Ледди. Он отличился на 63-й минуте. Итоговый счет – 1:0 в пользу "Нью-Йорка".

Главным героем встречи стал российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин. Он отразил все 30 бросков по своим воротам, третий раз в сезоне оформив "сухарь".

Его соотечественник из "Филадельфии" Иван Проворов результативными действиями не отметился.