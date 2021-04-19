Facebook удалил посты Жапарова о лечении COVID-19 ядовитым растением

Социальная сеть Facebook удалила посты президента Киргизии Садыра Жапарова о своеобразном лечении коронавируса. Глава государства заявил, что иссык-кульский корень, он же аконит, способен побороть инфекцию.

Компания посчитала, что даже должностные лица не имеют права распространять дезинформацию, которая способна привести к неминуемому физическому ущербу. Facebook увидела в постах Жапарова ложные данные по лечению и профилактике COVID-19. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

В то же время в пресс-службе президента заявили о том, что посты удалены по инициативе самого Садыра Жапарова.

Ранее министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев перед журналистами выпил настойку иссык-кульского корня. Он заявил о том, что напиток стоит пить четыре раза в день, как чай. Президент страны, в свою очередь, на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором описал чудодейственные свойства корня.

Стоит отметить, что аконит возглавляет список ядовитых растительных препаратов ВОЗ. Если неправильно употреблять настойку, это может привести к летальному исходу.