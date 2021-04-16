ВОЗ считает преждевременным применение аконита против коронавируса

Министр здравоохранения и социального развития Киргизии Алмыкадыр Бейшеналиев выпил настойку ядовитого растения аконит, чтобы доказать безопасность этого средства, которое он предлагает использовать для лечения COVID-19.

Как передает ТАСС, Бейшеналиев заявил, что он лично готовит раствор препарата, которым врачи республики с осени 2020 года вылечили 300 пациентов.

Глава Минздрава страны сообщил, что настойку нужно пить только в горячем виде и больным с легкой формой ковида препарат помогает в течение 2-3 дней, а для пациентов с тяжелым течением заболевания требуется 3-4 дня.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с осторожностью отнеслись к заявлению Бейшеналиева, отметив, что считают преждевременным применение настойки аконита для лечения инфицированных COVID-19 до проведения клинических исследований.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил журналистам, что мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавирусной инфекции за все время пандемии. По его словам, за два последних месяца отмечен почти двукратный еженедельный рост числа инфицированных.

Ковидом в разных странах мира заразились более 139,2 миллионов человек, выздоровели почти 119 миллионов, около 3 миллионов умерли.