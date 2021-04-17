В Киргизии COVID-19 начали лечить опасным ядом без антидота

В Киргизии для лечения ковидных больных начали использовать "иссык-кульский корень". Так в республике называют настойку аконита – крайне ядовитого вещества. Чем грозят такие методы?

Издалека не отличить и от обычной минералки. Бесцветная жидкость, прозрачный пластик, объем не больше литра. И только этикетка мелким, но все же красным шрифтом беспристрастно сообщит – употребление в охлажденном виде приводит к летальному исходу.

Ноу-хау киргизской медицины – советуют пить исключительно горячим, как чай. Вот и министр здравоохранения республики совершает смертельно-опасный номер под прицелом десятков камер и в прямом эфире.

Корень иссык-кульский, он же борец джунгарский, он же аконит при лечении ковида, со слов главы киргизского минздрава, стали применять еще в прошлую волну. Но официально внедрить растительную настойку в протоколы лечения решились только сейчас.

Целебное действие средства якобы многократно проверил на себе не только министр, но и его родственники, а также свыше 300 пациентов киргизских больниц.

Корню приписывают по истине волшебные свойства. Уже на третий день приема ПЦР-тест показывает отрицательный результат.

Аконит и правда издревле используется в народной медицине. О нем, как о средстве, помогающем победить онкологию, писал Солженицын в "Раковом корпусе". Но говорить о клинических испытаниях, которые достоверно подтверждали не только эффективность, но и безопасность препарата, не приходится. В себе целебный корень содержит сильнейший яд – нейротоксин аконитин.

"Препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением. В настоящее время ВОЗ не располагает данными по эффективности и безопасности Aconнtum soongбricum для лечения COVID-19".

Но располагает другими. Частота отравлений аконитином в Китае, где традиционная медицина невероятна распространена, достигает 70 процентов. Яд настолько сильный, что даже мясо скота, отравившегося растением, запрещено употреблять в пищу.

"Что можно точно убить, это не коронавирус, а себя. Доза, которая позволит получить сильнейшее отравление аконитом, очень мала, поэтому отравиться можно очень серьезно, вплоть до летального исхода. Аконит называют королем ядов. Это растение чудовищно ядовито. Использовать его для лечения коронавируса, мягко скажем, очень странная затея", – комментирует новость кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.

Ковид стал сильнейшим вызовом в современной истории, достойно ответить на который, полностью остановив пандемию, пока еще не удалось. В первые месяцы для лечения вируса даже медики использовали множество препаратов не по протоколу, что уж говорить про обычных людей. Панацею искали в чесноке, масле черного тмина, имбире, куркуме, камфорном грибе и даже барсучьем жире. Эпидемия продолжалась и на смену бесполезным, но и безопасным методам, приходили радикальные. Лечить ковид предлагали ингаляциями гидроксихлорохина, парами спирта и опасными животными и растительными ядами.

"Попытка найти какие-то новые лекарства от коронавируса – это совершенно естественно, но спектр доступных решений в разных странах конечно отличается. И естественно все пытаются что-то придумать. Лечить COVID-19 должен врач, заниматься самолечением недопустимо и опасно. Одни и те же препараты могут одного больного спасать, а другого привести к очень тяжелому и даже летальному исходу", – говорит вирусолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

В случае с приемом аконитина эта возможность достигает 100 процентов, ведь яд не только максимально токсичен, но и не имеет антидота.