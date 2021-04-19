ВОЗ выступила с требованиями и продлила режим ЧС

Всемирная организация здравоохранения на три месяца продлила режим ЧС для мирового сообщества в связи с распространением коронавируса. Соответствующее решение принял генеральный директор ведомства, опираясь не рекомендации комитета.

ВОЗ также призывает страны не требовать доказательства вакцинации при въезде на территорию их государства. Связано это с остающимся неравенством в глобальном распределении лекарств. В организации считают, что требование такого плана может усугубить свободу передвижения.

Ведомство также призывает усилить надзор за непродовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных. Нужно это для того, чтобы снизить риск передачи новых патогенов человеку. Животные, отмечает ВОЗ, могут стать резервуарами и привести к появлению новых вирусов или их разновидностей.

Ранее в организации заявили о том, что темпы распространения COVID-19 достигли самого высокого уровня за весь период пандемии. Например, в последние четыре дня в мире фиксируется свыше 800 тысяч заболеваний в сутки.

В то же время эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется. Об этом сообщила главный санитарный врач страны Анна Попова.