На аукцион в Румынии выставлен первый вариант Конституции США

На торгах предметами сакрального искусства, которые 27 апреля проведет румынский аукционный дом "Артмарк", выставлен на продажу переведенный на французский язык первый вариант американской Конституции периода конфедерации 13-ти американских штатов. Стартовая цена раритета – 1,5 тысячи евро.

Конституция США была принята 17 сентября 1787 года на Конституционном конвенте в Филадельфии, позже она была ратифицирована всеми 13-ю существовавшими на тот момент американскими штатами. Документ состоит из семи статей, позднее к ним были приняты 27 поправок, являющихся неотъемлемой частью Конституции, сообщает ТАСС.

Перевод "Конституции тринадцати Соединенных Штатов Америки" на французский язык был выполнен герцогом Луи Александром де Ларошфуко специально для Бенджамина Франклина, бывшим тогда первым послом американской конфедерации при дворе короля Людовика XVI. Отпечатанный в 1783 году тиражом 600 экземпляров французский вариант включает также Декларацию независимости, Уставы конфедерации и Договоры с Францией, Нидерландами и Швецией. В середине XIX века выставленный на продажу экземпляр входил в книжный фонд Румынской библиотеки в Париже, открытой Обществом румынских студентов.

Всего на торги сакрального искусства выставлено более 190 лотов, в числе которых старинные иконы и книги, среди которых Новый Завет, отпечатанный в Санкт-Петербурге в 1817 году.