Премьер-министр Японии решил не посещать "скандальный" храм

Глава правительства Японии Ёсихидэ Суга отказался от посещения синтоистского храм Ясукуни в Токио, где хранятся списки японских солдат, в том числе военных преступников, казненных после Второй мировой войны, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что по случаю начала весеннего фестиваля премьер-министр направит в храм подношение – "масакаки".

По примеру главы правительства от идеи посещения этого храма также отказались несколько членов японского кабмина.

Синтоистский храм Ясукуни (храм мира в стране) является центром религиозных церемоний религии синто. Здесь хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века, включая военных преступников, казненных после капитуляции Токио во Второй мировой войны.

В храме поклоняются душам воинов, погибших за Японию и императора. Верховное божество храма — Император Японии.

Посещения Ясукуни официальными лицами страны вызывают международные скандалы и протесты в Китае, Южной Корее и других азиатских странах, так как это расценивается оправданием японской агрессии.

В числе наиболее известных паломников — бывшие премьер-министры Японии Дзюнъитиро Коидзуми и Синдзо Абэ.

Как сообщалось ранее, власти Японии заявили о решении сбросить более миллиона тонн воды, скопившейся в резервуарах атомной станции "Фукусима-1" и зараженной радиацией, в океан. Эта новость вызвала негодование в соседних Китае и Южной Корее.