ММА Серия. Герои "Куликова поля" в Калининграде

Очередной турнир цикла состязаний по смешанным единоборствам "Горилла ММА Серия-30: Куликово поле 7" прошел в Калининграде. В центральном бою состязаний девятую победу в карьере и третью в ММА Серии одержал Сергей Бобрышев.

Наиболее интригующим получился главный бой соревнований в Калининграде, в котором соперником Бобрышева был Рамазан Амиров. Бобрышев – обладатель приза зрительского голосования MMA Series Awards 2020 за "Лучший бой года", хотя Сергей в нем проиграл.

И в первом раунде боя с Амировым было полное ощущение, что Бобрышев уступит. Начало второго раунда снова было за Амировым, но к середине матча Бобрышев смог перевернуть ход поединка и завершил его удушающим со спины. Это девятая победа Бобрышева в карьере и третья в турнирах ММА Серии.

В соглавном бою очень уверенную победу одержал молодой, но достаточно опытный Олег Личковахи: он "задушил" Никиту Кочеткова в первом раунде. Теперь у Олег 16 побед в карьере при 5 поражениях.

На сей раз в турнире принял участие только один представитель другой страны и Рустамбек Нуржанов из Киргизии досрочно победил россиянина Владислава Безобразова во втором раунде.

Отметим также победы Романа Карасева над Евгением Гонтаревым удушающим приемом, Дмитрия Андрюшко над Денисом Езутом во втором раунде (удары), Константина Ли над Александром Махневым (удушающий прием) и Егора Климочкина над Павлом Грико раздельным решением судей.