Украинский депутат Алексей Гончаренко спровоцировал скандал в стенах ПАСЕ. Во время выступления он, вопреки регламенту, попытался достать украинский флаг.

Гончаренко игнорировал увещевания председателя, который был вынужден отключить ему микрофон, громко требовал сесть и едва не изгнал из зала заседаний.

"Поверить не могу", – сказал председатель и долго качал головой, а потом поручил подготовить доклад по инциденту и пообещал жесткие последствия.

В этот момент в ПАСЕ шли дебаты по резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы. Гончаренко был недоволен тем, что вопросам искусственного интеллекта уделяется слишком много внимания, а "мирному урегулированию конфликта в Европе" – слишком мало.

Решение председателя участники заседания поддержали аплодисментами.

Украинская делегация не раз оказывалась в центре скандала в европейских структурах. Так, недавно в грубой форме они попытались продавить ограничение прав российских коллег. Даже на Украине такое поведение не всегда вызывает понимание.