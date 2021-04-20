Правительство Британии против Суперлиги: Джонсон поддержал фанатов

Борис Джонсон готов на самом высоком правительственном уровне Великобритании противостоять осуществлению идеи создания футбольной Суперлиги. Британский премьер-министр заверил болельщиков, что "уничтожит" новый проект.

Джонсон провел встречу с наиболее активными поклонниками шести английских клубов, который вошли в число учредителей Суперлиги – "Арсенала", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Челси". По информации The Athletic, премьер намерен препятствовать участию этих команд клубов в новом турнире.

Глава правительства Британии пообещал фанатам, что уничтожит Суперлигу и не даст проводить матчи ее матчи в Англии. Якобы, премьер-министр намерен запустить против нового проекта некую "законодательную бомбу".

Эксперты считают, что, возможно, игрокам участвующих в Суперлиге клубов будут приостанавливать действие рабочих виз. Также правительство не собирается выделять для организации матчей турнира полицейское сопровождение.

При этом официальный представитель кабинета министров прокомментировал: "На данный момент рассматриваются множество вариантов. Мы будем работать, чтобы понять, как именно правительство может и должно поступить в данной ситуации".