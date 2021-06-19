Запись не нужна: "Здоровая Москва" работает только на вакцинацию

В развлекательных заведениях Москвы – снова десятки нарушений санитарного режима. Кальянным сейчас работать вообще запрещено, но в этой полно посетителей. Теперь вместо ожидаемой прибыли – полумиллионный штраф и внеплановый отпуск.

Массовые мероприятия в городе пока разрешены, если количество участников не превышает тысячу и все они соблюдают безопасную дистанцию. Владельцы этого клуба ничего организовать не смогли. Второго шанса не дадут.

Девять утра, а у павильона "Здоровая Москва" в Таганском парке уже очереди. На прививку приходят целыми семьями. В день сейчас тут принимают по сто человек, еще неделю назад поток был в пять раз меньше.

В этом ресторане торопятся с вакцинацией – он примет участие в эксперименте: создании зон, свободных от коронавируса. Если у гостя есть сертификат о вакцинации или свежий ПЦР-тест, добро пожаловать.

"В ресторане никакие ограничения, связанные с ковидом, не действуют. Не масочно-перчаточный режим, ни дистанция, ни ограничение по времени, по музыке и танцам. То есть гость, который привился, может чувствовать себя свободным и вернуться к нормальной жизни", – отметил Алексей Васильчук, владелец ресторанного холдинга.

Сертификат о прививке, вероятно, будут требовать и при онлайн-покупке авиабилетов. Минтранс уже потребовал от переводчиков запустить систему такого контроля.

В Москве резко увеличивают число коек для заболевших ковидом. Сегодня – очередной рекорд: 9120 инфицированных. Такого роста не ожидал никто.

По всей Москве действуют около ста пунктов вакцинации. Получить прививку сейчас можно практически в любом городском парке, где есть павильоны "Здоровая Москва". С сегодняшнего дня все они временно приостанавливают оказание всех услуг – работают только на вакцинацию. Предварительная запись не нужна. С восьми до восьми можно прийти и сделать прививку.