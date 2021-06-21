Песков рассказал, для кого ревакцинация неизбежна

В вопросе ревакцинации важно мнение производителей и разработчиков вакцин, а также медиков, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации с коронавирусом от оперативного штаба и глав регионов: общую статистику и уточнения, нюансы. Зная "достаточно придирчивое" отношение главы государства к предоставляемой информации, для отчетов используются различные источники с опорой, естественно, на ученых.

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждался ли с президентом механизм ревакцинации от коронавируса с учетом того, что большинству россиян он непонятен, Песков сказал, что ревакцинация в современных условиях неизбежна. Это обезопасит не только самого человека, сделавшего повторную прививку, но и родных, и близких.

Однако тестирование на антитела, предваряющее повторную прививку, — достаточно дорого, и в ближайшее время делать эту процедуру бесплатной не планируется. "Ситуация тяжелая, но такова реальность", — заключил Песков и подчеркнул, что тенденция с распространением коронавируса "пока больше плохая, чем хорошая".

Ранее медики оценили вероятность смерти от коронавируса без прививки.