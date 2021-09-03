Первые заморозки: циклон принесет на Русскую равнину полярный холод

Штормовой ветер до 17 метров в секунду, дождь и резкие скачки атмосферного давления. Это прогноз на вторую половину 3 сентября. Давление опустится на 12 единиц ниже нормы, а потом вновь взлетит вверх. Метеозависимым людям и водителям советуют быть особо внимательными: Центр погоды ФОБОС предупреждает о возможных первых ночных заморозках в Подмосковье.

Ожидается дождь средней интенсивности: выпадет от 4 до 6 миллиметров осадков, сообщает телеканал "Россия 24". Минимальное давление будет на уровне 733 миллиметров ртутного столба. Это равносильно подъему на 150-мтеровую высоту, поэтому метеозависимые люди могут почувствовать дискомфорт. Но 4 сентября давление начнет стремительно расти: североатлантический циклон принесет полярный холод на большую часть Русской равнины. Температура повсеместно понизится еще на 3-5 градусов. Поднимется ветер до 15-20 метров в секунду, непогода будет сопровождаться ливнем.

В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, температура от 9 до 11 градусов тепла, в Санкт-Петербурге – 10-12 градусов, но пройдут в субботу кратковременные должны. В Мурманске тоже дождь, температура – 4-6 градусов пока еще тепла, столько же будет 5 сентября в Сыктывкаре. А в субботу в столице Коми будет еще 11-13 градусов.

7-9 градусов будет в Вологде и в Архангельске.

В Курске и Воронеже будет солнечно, но прохладно: 12-14 градусов.

Дойдет волна резкого похолодания и до Поволжья. Здесь повсеместно обеспечены кратковременные дожди. От 7 до 9 градусов будет в Нижнем Новгороде, 11-13 градусов ожидается в Казани, в Саранске и Пензе воздух прогреется до 12-14 градусов. А в Кирове температура опустится с 10-12 градусов до 8 градусов к концу уикенда.

Ниже климатической нормы на 3-4 градуса будет и температура воздуха на российском европейском юге. В Ялте ожидается кратковременный дождь при температуре от 18 до 20 градусов, 20-22 градуса будет в Ростове-на-Дону, а в Сочи и Краснодаре будет 22-24 градуса Цельсия.

Летнюю погоду в южные регионы Западной Сибири вернет теплый воздух Средней Азии. В Омск и Новосибирск он принесет 22-24 градуса тепла, а в воскресенье воздух прогреется и до 27.

Солнечно, сухо и тепло в выходные на юге Дальнего Востоке. Во Владивостоке будет 22-24 градуса, от 24 до 26 градусов будет в Хабаровске в первые сентябрьские выходные.