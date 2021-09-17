Иней и первый снег: россиян предупредили о заморозках

По всей средней полосе России в ближайшие сутки ударят заморозки.

Прогноз Гидрометцентра одинаково тревожен и для Ярославля, и для Воронежа, и для Подмосковья, где объявили оранжевый уровень опасности.

С пятницы на субботу столбик термометра может опуститься до минус четырех. Водителей призывают быть осторожными.

Большую часть Русской равнины занял холодный антициклон, сейчас он смещается с севера на юг, распространяя арктический холод.

В Москве сейчас не теплее 8 градусов. В субботу днем максимальная температура будет плюс 11, в воскресенье – плюс 10. Ветер усилится до 12 метров в секунду.

А в ряде регионах России уже вполне январские сугробы. Заметает Якутию – в одном из поселков из-за налипшего снега опора линии электропередачи упала на двухэтажный частный дом, вызвав пожар.