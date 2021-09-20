Впервые за долгие годы: сенсация на выборах

В Госдуму впервые за 20 с лишним лет проходят пять партий – таковы предварительные итоги прошедших выборов. Подсчет голосов практически завершен: Центризбирком обработал 99,77% итоговых протоколов участковых комиссий. Политическое объединение "Новые люди" с первого раза преодолела пятипроцентный барьер. Ну, а лидирует, по предварительным данным, с большим отрывом "Единая Россия". Второе место – у КПРФ, далее примерно с одинаковым результатом идут ЛДПР и "Справедливая Россия – За правду".

Итоги предварительные, но результат точный. Фаворит предвыборной гонки не уступил лидерство до последнего обработанного протокола. "Единая Россия" получает 315 мест в Государственной думе VIII созыва.

Минувшей ночью, несмотря на холодную погоду, самый горячий прием лидерам федерального списка кандидатов от "Единой России" устроили сторонники партии. Уже сегодня, подводя итоги, секретарь генсовета Андрей Турчак заявил: у партии – конституционное большинство. Фракция в нижней палате парламента обновится более чем наполовину.

"Важнейшим фактором победы на выборах стала наша народная программа, с которой "Единая Россия" шла на выборы Госдумы VIII созыва. В основе – послание президента, в котором глава государства обозначил основные направления развития нашей страны, а партия дополнила это конкретными народными предложениями", – заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Эту программу писали не в тишине кабинетов, а в регионах, вместе с сотнями россиян. Поддержка получилась беспрецедентной, несмотря на то что конкуренция оказалась очень жесткой – впервые за всю историю в выборах участвовали 14 партий, на одно депутатское кресло претендовали 13 человек.

"Это была одна из самых конкурентных за последнее время избирательных кампаний. Уровень развития информационных технологий позволил сделать выборы прозрачными. Думаю, все согласятся: открытость была максимальной. Высокий результат "Единой России" обусловлен поддержкой Владимира Владимировича Путина. Как мы с вами видим, во многом результат в регионах зависел от того, насколько эффективно наши коллеги реализуют инициативы президента", – указал спикер Госдумы предыдущего созыва Вячеслав Володин.

И работа партии по народной программе будет продолжена – уже в ближайшее время ее обсудит пятерка лидеров федерального списка. А вот как они распорядятся своими мандатами, пока не известно – решение остается за каждым из них.

О выполнении своих задач на выборах заявляют и в КПРФ. Для коммунистов результат рекордный – они набрали почти 19% голосов, улучшив свои же цифры на предыдущих выборах почти в полтора раза. Такой успех лидер Геннадий Зюганов объясняет продуманной программой партии.

"Мы – единственная из партий, кто представил полноценную программу, бюджет развития и 12 ключевых законов, которые помогут стране выбраться из системного кризиса. Нас услышала прежде всего глубинная Россия, которая не только откликнулась на наши призывы, но и дружно пришла 19-го", – отметил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Жесткая борьба развернулась за третье место. Когда табло в ЦИК показало: "99% протоколов обработаны", считанные голоса вырвала, замкнув тройку лидеров, ЛДПР. Партия обеспечила себе места в Госдуме. Ее лидер Владимир Жириновский выразил мнение, что могли бы отработать и еще лучше. Отдельно отметил успех Михаила Дягтерева, который лидирует на выборах губернатора Хабаровского края.

"Если убрать УГ – умное голосование, убрать ковид и ситуацию в Хабаровске, то мы шли бы с коммунистами на равных, как и пять лет назад получили бы свои 13% и они, и мы. Но, к сожалению, произошло по-другому. Тем не менее побеждает наш кандидат в Хабаровске", – подчеркнул лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Лишь несколько сотых процента уступила ЛДПР "Справедливая Россия – патриоты – за правду". Союз трех политических сил с примкнувшими "Патриотами России" и "За правду" Захара Прилепина выступил единым фронтом. Лидер Сергей Миронов, уже поделился: сопредседателя Геннадия Семигина могут выдвинуть на пост вице-спикера Госдумы. А также заявил: благодаря приложению "Справедливый наблюдатель" оперативно получали информацию со всей страны, замечания устранялись в течение первых двух часов, и результатом в целом довольны – он лучше, чем пять лет назад.

"Наш "Справедливый наблюдатель" очень четко стоял на страже, и нужно отдать должное огромному числу законопослушных членов избирательных комиссий, которые сами не давали, и слова благодарности нашим полицейским и сотрудниками Росгвардии, которые на стульях ночевали, спали рядом с сейфами. А в Брянске сотрудница полиции, когда ночью члены избирательной комиссии попытались взять сейф-пакет, встала и сказала: "Я не хочу сидеть в тюрьме, я вам не позволю", – рассказал председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

Впервые за долгие годы, и это уже можно считать сенсацией нынешних выборов, в Госдуму пройдет не четыре, а пять партий. Дебютанты этой гонки, партия "Новые люди", на протяжении всего подсчета голосов "дышали в спину" своим политическим конкурентам и уверенно взяла 5-процентный барьер. Успех там объясняют запросом общества на новые лица. Это уже заметно отразилось на составе нижней палаты парламента.

"Я думаю, объединяет всех, кто нас поддерживает, идея развития, что в стране нужен прогресс, нужна устремленность в будущее, нужно жить в настоящем, а не копаться в прошлом. Наверное, главное – не только успех этой длинной ночи, для многих бессонной, но, конечно, важнее та ответственность, которую люди нам делегировали", – убежден лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Тот случай, когда победа – это не итог, а, скорее, начало большой работы. Первое заседание Думы VIII созыва может пройти уже в первой половине октября.