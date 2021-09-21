Названы имена погибших при стрельбе в Пермском университете

Шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет погибли в результате стрельбы, произошедшей в Пермском государственном университете утром 20 сентября.

Министерство безопасности региона назвало имена и фамилии погибших. Это Маргарита Энгауз, Ярослав Арамелев, Ксения Самченко, Екатерина Шакирова, Анна Айгельдина и Александра Мохова.

Вечером 20 сентября жители Перми организовали стихийный мемориал в память о жертвах вооруженного нападения. К проходной у входа в вуз они несут цветы и свечи. Официальный мемориал будет открыт у университета 21 сентября.

Пока университет закрыт, занятия отменили до конца недели, сотрудники переведены на дистанционный режим работы. Полиция охраняет входы в кампус.

По последним данным, в результате стрельбы в университете получили ранения 24 человека. 20 человек госпитализированы, девять из них – в тяжелом состоянии. Нападавший был ранен при задержании и позднее госпитализирован.

В связи с трагедией губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура.