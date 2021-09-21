Расстрел в вузе: у профессора оказались стальные нервы

Как вести себя при попадании в заложники, рассказал президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. Выполнять требования преступников беспрекословно, иначе они ответят агрессией, по возможности найти укромное место, чтобы не попасть под огонь во время штурма, спрятаться под парту, закрыться какими-нибудь предметами, перечислил эксперт.

Так Гончаров прокомментировал действия преподавателя пермского университета Олега Сыромятникова, который во время стрельбы в университете запер аудиторию и продолжил читать лекцию. Очевидно, у Сыромятникова стальные нервы, но его выдержка не гарантия спасения. Он молодец, что забаррикадировался в помещении, но преступник мог выбить дверь из дробовика. Да и вряд ли получится учиться, если рядом слышны выстрелы, а люди прыгают из окон, подчеркнул эксперт в разговоре с РИА Новости.

Как ранее сообщалось, профессор кафедры русского языка и стилистики ПГНИУ отказался прервать лекцию из-за ЧП. В университете отметили, что люди по-разному переживают стресс. Самое главное, что он заперся, кроме того, продолжение лекции тоже было важным, поскольку помогало не поддаваться панике.