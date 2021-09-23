Лукашенко пообещал, что "мерзавцы" сядут

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил некоторых сотрудников промышленных предприятий республики в шпионаже.

Как заявил глава государства на встрече с министром промышленности Петром Пархомчиком и курирующим эту сферу вице-премьером Юрием Назаровым в четверг, у него есть информация, что несколько "мерзавцев" сообщают на Запад, как Белоруссия живет в условиях введения санкций и какие меры принимаются для минимизации воздействия ограничений на экономику.

"Шпионят фактически и сдают информацию туда", – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию, они осознанно, за деньги спецслужб Запада, вредят белорусской экономике, а равно и государству.

"Нескольких мы выявили. Сядут, и надолго. Это я прямо говорю", – пообещал президент.

Он дал поручение Пархомчику и Назарову следить за подобными процессами, а также обратить на них внимание директоров предприятий, пишет "Интерфакс".