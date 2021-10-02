Бизнес на крови и тряпье: короля "Черкизона" задержали за два убийства

Громкое задержание Тельмана Исмаилова, бывшего владельца "Черкизона". На чем была построена эта криминальная империя и как удалось задержать короля ширпотреба?

Высший суд в столице Черногории городе Подгорица по субботам обычно закрыт. Исключение делается только для срочных арестов. По сообщениям местных изданий, именно здесь избрали меру пресечения беглому российскому миллиардеру, бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову.

– Господина Исмаилова уже привезли в суд?

– Нет, суд закончился в 11:30.

Как пишут информагентства, Тельмана Исмаилова задержали 1 октября в пригороде Подгорицы около двух часов дня по местному времени. СМИ, со ссылкой на свои источники в силовых структурах, заявляют, что в МВД Черногории готовились к этой спецоперации несколько недель. Одна попытка уже была минувшим летом. Силовики провели обыски в домах, где проживают многочисленные родственники миллиардера. Но тогда стражи порядка якобы не застали Исмаилова. Информация о нынешнем задержании официально пока не подтверждена.

– В производстве Следственного комитета Российской Федерации находится уголовное дело по обвинению Тельмана Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей и ряде других преступлений, – поясняет руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко. – Следствие ожидает документального подтверждения и информации о задержании Тельмана Исмаилова за рубежом.

Исмаилов находится в международном розыске уже 4 года. В России бизнесмена обвиняют в организации убийства коммерсантов и похищении певца Авраама Руссо. Но об этом чуть позже, а пока о том, как владелец "Черкизона" построил свою криминальную империю. Огромная торговая площадка появилась на востоке Москвы в начале 1990-х. К 2000-м так называемый "Черкизон" стал самым крупным рынком страны. Сюда приезжали закупаться челноки со всей России.

80 гектаров торговых площадей, больше миллиона посетителей ежедневно, гигантские обороты. Рынок управлялся структурами компании "АСТ". Название сложено из первых трех букв имен Тельмана Исмаилова и двух его сыновей – Алекпера и Сархана. Площадка напоминала улей, наполненный мигрантами, контрабандой и наличными деньгами.

– Здесь, я думаю, была маленькая мини-тюрьма, где должников пытали, били, содержали в таких нечеловеческих условиях. Комнатка маленькая!

В 1990-х годах Станислав Рыбчинский работал в отделе милиции, который обслуживал территорию Черкизовского рынка. По его словам, вход в империю Исмаиловых был закрыт для сотрудников правоохранительных органов.

– Еще в 1990-х поступила телефонограмма всем подразделениям полиции на территории Черкизовского рынка не показываться, а охрану общественного порядка чтобы осуществлял только один участковый. Это была официальная бумага, – подчеркивает экс-сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве Станислав Рыбчинский.

А вот как то время вспоминает бывший начальник ГУВД Москвы в 1995-1999 годы Николай Куликов.

– Я вам приведу один пример: три сотрудника налоговой полиции пришли на Черкизовский рынок и составили на законных основаниях материал, – рассказывает Куликов. – На следующее утро было возбуждено уголовное дело замом прокурора города, и они были арестованы.

Позже под Черкизовским рынком полиция обнаружила подземный город-бункер и больше двухсот мигрантов. Отдельный швейный цех – работа велась круглосуточно. Здесь же было общежитие с кроватями в два яруса, кафе для мигрантов, подобие кинотеатра и даже курятник.

Мало кто знал, каким образом весь этот ширпотреб попадал на "Черкизон". Уникальные архивные кадры из программы "Честный детектив": на съемке – один из каналов контрабандистов. Предположительно, он шел через международный терминал в аэропорту Майкопа и, как считали следователи, ему покровительствовал генерал Виктор Сюсюра – бывший руководитель Азово-Черноморского УВД на транспорте. Позже он возглавил МВД Бурятии.

Наши коллеги из программы "Честный детектив" подробно рассказывали об этой мутной схеме. В Майкоп прилетали военно-транспортные самолеты из Турции с тоннами дешевого товара без документов, без досмотра. Дальше груженные фуры увозили все эти тюки на "Черкизон". Как писали СМИ, все это происходило с молчаливого согласия генерала Сюсюры. В 2009 году он стал фигурантом уголовного дела о контрабанде. Тогдашнего главу МВД Бурятии арестовали. Сам генерал в интервью журналисту Эдуарду Петрову отвергал все обвинения.

– Вы имеете какое-то отношение к контрабандным поставкам?

– Сейчас идет в отношении меня лжеследствие на основании только лишь лжесвидетельств заинтересованных в этом контрабандистов, – отвечает Виктор Сюсюра.

Бывший руководитель Азово-Черноморского УВД на транспорте избежал уголовного наказания: статья о контрабанде была декриминализирована. На этих кадрах Сюсюра в генеральском мундире и с ослепительной улыбкой на лице выходит из СИЗО.

После информации о задержании в Черногории миллиардера Исмаилова мы попытались связаться по телефону с Виктором Сюсюрой. На звонок ответил адвокат. Он внимательно выслушал нашу просьбу о записи интервью и обещал переговорить с генералом. Через несколько часов мы позвонили вновь и, как нам показалось, трубку взял лично генерал Сюсюра.

– Комментировать не будет.

– Ваш голос удивительно похож на голос Виктора Леонидовича. Складывается впечатление, что я разговариваю с генералом Сюсюрой?

– Вы считает, что я генерал Сюсюра? Я адвокат. Это мой телефон адвоката. Он не будет говорить.

Торговля ширпотребом обеспечивала Исмаилову красивую жизнь.

Он танцевал под денежным дождем, делал роскошные подарки, покупал расположение мировых звезд.

Исмаилов каждым жестом показывал, что он король жизни. В Турции построил 7-звездочный отель "Мардан Палас", названный в честь отца Тельмана Исмаилова. Золото, хрусталь, шик и пафос.

Деньги, полученные с "Черкизона", король ширпотреба вкладывал в недвижимость и легальный бизнес. Ресторан "Прага" впоследствии он ушел с молотка за долги. Были квартиры на Кутузовском проспекте в Москве. Есть еще активы в Турции. Говорят, после побега из России Исмаилову пришлось продать часть имущества. Сотрудники Следственного комитета обвинили бизнесмена в организации двойного убийства.

Показания на него дал киллер Мехман Керимов. Он заявил, что по приказу владельца "Черкизона" убил двух несговорчивых коммерсантов – Владимира Савкина и Юрия Брылёва. Таким образом, Исмаилов якобы решил вопрос своего брата Рафика, который задолжал бизнесменам крупную сумму денег. Проблема была решена, кредиторов устранили.

– По какой очередности стрелял?

– Вот так, один, один, один, один.

– А целился куда?

– Я не знаю, я так стрелял, – отвечает осужденный Махман Керимов.

В то время в Москве шла ожесточенная борьба за торговые площади. В 1996 году был убит проректор Университета физической культуры Михаил Бодин. Говорят, он помешал людям с Черкизовского рынка захватить территорию вуза. Другой жертвой базарных войн стал криминальный авторитет Андрей Лобанов. Он занимал пост вице-президента компании "Алькор", которой принадлежали несколько оптовых рынков на севере Москвы. Говорят, Исмаиловы еще в 1990-х положили глаз на эти объекты.

– Фактически он выдавил с рынка огромное количество людей, это рынок экономической контрабанды. Он приобрел активы, его семья стала влиятельной. Но с уходом определенных должностных лиц в отставку, смену, замену силовиков, силового блока в таможне, в других структурах, включая МВД, он потихонечку стал терять свои позиции, – рассказывает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Ветеран московского уголовного розыска, а в прошлом первый заместитель начальника ГУВД Москвы Василий Купцов вспоминает, что Исмаилов построил свой бизнес на крови и больших деньгах. Устранял конкурентов и подкупал нечистых на руку чиновников и силовиков.

– Этот бизнес питался всем тем тряпьем, которым они расплодили на этом "Черкизоне". С позволения ряда руководителей, которые оттуда питались как манной кашей каждое утро с маслицем, причем с таким крепким маслицем, – поясняет Василий Купцов.

Еще одно преступление, в котором обвиняют Исмаилова, связано с певцом Авраамом Руссо. Следователи полагают, что в начале двухтысячных бизнесмен приказал похитить артиста, а позже якобы организовал покушение на него. Сам Руссо вспоминает, как в 2004 году подручные Исмаилова избили его в ресторане "Прага", силой затащили в машину и увезли в подмосковную усадьбу миллиардера. Мы связались с певцом сразу после информации о задержании Исмаилова.

– Все что он сделал, он заслужил это. Он сделал мне очень больно. Между мной и Тельманом Исмаиловым было много конфликтов. Для меня это закончилось тем, что в меня стреляли в 2006 году, – напоминает Авраам Руссо.

Денежный поток Исмаилова иссяк к 2010 году. "Черкизон" закрыли из-за многочисленных преступлений и контрабанды.

– Меняются времена, меняются герои, – подчеркивает депутат Государственной думы Михаил Старшинов. – Если совсем недавно Черкизовский рынок – это была мечта огромного количества бизнесменов и чиновников как-то там оказаться рядом, заработать огромные деньги, которые, кстати, и зарабатывались, миллиарды долларов, в том числе и при помощи добрых отношений с Тельманом Исмаиловым, владельцем этого рынка. Еще раз хочу сказать, что эпоха ушла, и эта страница нашей истории перевернута. Но она была. Ее не сотрешь.

Стройка нового микрорайона на востоке Москвы – словно новый культурный слой прячет в глубине времени тайны прошлого. На этом самом месте почти 20 лет стояла империя Тельмана Исмаилова. Отдельный город "Черкизон" со своими порядками и законами, точнее, беспорядками и беззаконием, логово теневого криминального бизнеса.

Исмаилова разыскивали силовики сразу нескольких государств. Как сейчас пишут черногорские СМИ, последние годы беглый миллиардер осел в курортной Черногории. Там же, по слухам, имеет особняк и бывший начальник московского ГУВД Владимир Пронин. Генерал занимал высокий пост как раз во время расцвета криминальной империи Исмаилова. Сейчас, говорят, Пронин перебрался на Кипр.

Сам Исмаилов, по данным СМИ, активно вкладывал черный нал в Черногории. Вместе с братом покупал гостиницы, казино и не скупился на рекламу.

В ближайшее время Тельман Исмаилов может отправиться в СИЗО города Спуж на юго-востоке Черногории. Там, вероятно, он будет дожидаться экстрадиции в Россию. Сотрудники Следственного комитета ждут официального визита короля ширпотреба.