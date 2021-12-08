Помахал Путину рукой: американские СМИ раскритиковали Байдена за радушность

В западных СМИ прошедшие переговоры президентов России и США называют первым шагом к деэскалации напряженности вокруг Украины. Некоторые сожалеют, что не было резких заявлений.

Американским СМИ пришлось изрядно понервничать во время переговоров Владимира Путина и Джозефа Байдена. Виртуальный саммит – закрытый. Никаких утечек. К тому же Белый дом не спешил с публикацией какой-либо информации: ни видео, ни фото. Западным коллегам пришлось посекундно разбирать кадры, которые спустя полчаса после начала встречи опубликовал Кремль.

"Переговоры длятся уже порядка часа, но мы пока видели только кадры, которые опубликовали российские СМИ. Мы надеемся, что Белый дом все же опубликует фотографии президента Байдена", – говорит Майк Мемоли, корреспондент NBC News.

Ведущие Fox News заранее записали Байдена в проигравшие. В открытую ставят под сомнение его способность вести переговоры на таком уровне. Как только появились первые кадры со встречи, бросились критиковать собственного президента за слишком радушное приветствие. Американские СМИ явно ожидали, что переговоры пройдут, как минимум, на повышенных тонах.

- Но явно не так угрожают иностранному лидеру…

Британская Daily Mail после появления первых кадров со встречи лидеров выступила сначала с жестким заголовком: "Думал, ты будешь говорить жестко, Джо? А ты машешь Путину рукой". Но спустя несколько часов название статьи поменяли. Теперь внимание акцентировали на том, что Байден в начале переговоров забыл включить микрофон. Несмотря на это, американский СМИ считают, что для Байдена эта встреча стала главной в карьере.

"Это, вероятно, самые важные переговоры с мировым лидером с момента вступления Джозефа Байдена в должность", – заявила Николль Уоллес, ведущая MSNBC

"Это их первая беседа с июля. И, конечно же, это самый важный телефонный разговор президента Байдена за длительную историю его отношений с президентом Путиным", – уверен Джефф Зелени, корреспондент CNN.

Прорыва от этих переговоров ни в Москве, ни на Западе не ждали. PBS отмечает, что это уже четвертые переговоры лидеров за год. BBC же опубликовала аналитическую статью корреспондента Госдепа США. По ее словам, администрация Байдена пытается сохранить отношения с Россией на плаву, пока сами Штаты заняты Китаем. При этом американские власти взяли главную роль якобы в сдерживании России. Главный вопрос, который волнует всех журналистов, удалось ли сторонам добиться хоть какого-то взаимопонимания.

"Маловероятно, учитывая позиции, которые занимают обе стороны. Россия обозначила "красные черты" и Западу: НАТО, ЕС и союзникам нужно их соблюдать. Но Североатлантический альянс может не согласиться с такими условиями: никогда не принять Украину в свои ряды, отказаться от строительства своей инфраструктуры в Незалежной. Поэтому есть две абсолютно несовместимые позиции", – считает Роберт Парсонс, ведущий международный редактор France 24.

Бывший советник 45-го президента США в интервью РИА Новости заявил, что Байден игнорирует интересы России и не желает идти на компромисс, что, безусловно, не может не волновать Владимира Путина.

По итогам переговоров с российским лидером Джозеф Байден созвонился с европейскими коллегами. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера. Контакт с Москвой поддержали все без исключения. Считают, что такое общение между президентами России и США должно стать регулярным.