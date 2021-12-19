В Архангельской области поисковый отряд "ЛизаАлерт" будет конным

В Архангельской области создан поисковый конный отряд "ЛизаАлерт". В него вошли около 20 добровольцев. Все они изучили теорию, прошли курсы оказания первой медицинской помощи и теперь перешли к практике. Освоить тонкости поискового дела им помогают профессиональные спасатели.

- В этих полях потерялось два человека.

Они успели сделать всего один звонок спасателям. Телефоны разрядились. Потерявшиеся рискуют замерзнуть. Такова легенда учений. К операции решено привлечь добровольцев. Специалист областной службы спасения определяет квадрат поисков.

- Сейчас закидываем треки по которым нужно проработать маршрут.

Чтобы поиски были более результативны, добровольцев делят на группы. Тройкам и парам предстоит "прочесать" местность. Тем временем в конюшне уже подготовлены лошади. Их участие в поисковых операциях – общероссийская практика.

В Архангельской области такой опыт – первый. Создать новое направление в Поморье решила доброволец поискового отряда "ЛизаАлерт" Ирина Саварина. Искать условно пропавших людей она будет вместе с Пальмирой.

"Я в отряде уже пятый год. Желание появилось давно – когда начинаешь понимать, что нужна помощь людям, особенно "потеряшкам", где касается детей, людей с деменцией. А если у тебя еще есть навык и любовь к лошадям – это все объединяет в любимое дело", – рассказывает Ирина.

Стать добровольцами конного направления отряда "ЛизаАлерт" решили два десятка человек. Все они – члены конных клубов.

"Мы хотим, чтобы мы были полезны в том числе и в направлении поиска людей. Это важно. Когда видим объявления о пропавших людях, очень тяжело это даже читать. Если мы можем в этом принять участие и помочь – это замечательно", – говорит руководитель конного клуба Мария Маликова.

Наездники-добровольцы уже овладели теорией и прошли курсы оказания первой медпомощи. Сейчас – практика под руководством областных спасателей.

"Сейчас мы на этапе налаживания отношений с конными отрядами. Для нас это что-то новое. Это очень интересное направление. Сейчас эта учеба проводится впервые, – говорит спасатель Архангельской областной службы спасения имени И.А. Поливаного Виктор Дубинин. – В любом случае, чем больше людей задействовано в поиске, тем более эффективен поиск – с этим не поспоришь. Помощь очень большая. И чем лучше подготовка у людей, тем лучше эта помощь".

Группы на лошадях уже далеко в полях. Быть на коне, к тому же зимой – особое преимущество, говорят добровольцы. Поисково-спасательные операции зимой осложняются не только морозами, но и снегом. Передвигаться пешком по сугробам, пусть и невысоким, не слишком-то комфортно. Штурмовать снежную целину на лошадях гораздо эффективнее, и обзор сверху шире.

Попробовать себя в новом деле решил и ведущий областного радио и давний любитель лошадей Валерий Чубар.

"Поисковые отряды – мне кажется, это очень интересно. С помощью лошадей действительно удобнее искать людей. И скорость увеличивается, и обзор увеличивается. Я подумал, что это разумно, и решил попробовать свои силы в этом", – поделился он.

Архангельская область стала 65-м регионом присутствия поискового отряда "ЛизаАлерт".