Отец вундеркинда Тепляковой указал члену СПЧ на его права

Отец девочки-вундеркинда Евгений Тепляков указал, что член СПЧ, вице-президент Российского общества психологов Александр Асмолов не имеет права на заявления по поводу Алисы. Это противоречит российским законам и попросту неэтично. Он не знает ситуацию, не видел никогда ребенка и не может делать заключения только потому, что он Асмолов. Для объективной оценки эксперт должен был связаться с родителями, но не сделал этого. Его комментарий оторван от реальности. Тепляков также выразил желание, чтобы его действия оценила комиссия по этике, передает ТАСС.

Ранее Асмолов написал письмо председателю СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В своем обращении специалист указал, что эксперимент с обучением девочки опасен и может привести к большим проблемам с психикой. Поэтому ситуацию нужно брать под контроль.

Фадеев в свою очередь выразил готовность поучаствовать в организации обсуждения по теме вопроса. Однако подчеркнул, что не специалист в данной сфере, высказываться о судьбе ребенка права не имеет. Но ситуация драматическая, и ее нужно решать, передает РИА Новости.

Ранее органы опеки предложили семье Тепляковых бесплатную психологическую помощь. А Львова-Белова после скандала на сессии, когда Тепляков напал на завкафедрой, предложила разработать для маленькой студентки индивидуальный план обучения.