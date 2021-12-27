Президент Чехии предрек новые теракты в Европе

Европе грозят новые теракты, заявляет президент Чехии Милош Земан. В своем рождественском обращении он предупредил, что уровень террористической угрозы вырос из-за "капитуляции НАТО в Афганистане".

"С точки зрения безопасности международная ситуация ухудшилась после капитуляции НАТО в Афганистане. В результате этого к власти в данной стране снова пришло террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ). Этот "афганский Мюнхен", судя по всему, приведет к усилению миграционных потоков из Афганистана, но прежде всего к усилению риска, в том числе в Европе, новых террористических атак, подобных атакам на нью-йоркские "башни-близнецы", – отметил президент Чехии.

Это обращение к нации стало девятым для Милоша Земана. Он признал, что для страны это был не лучший год. Помимо ухудшения ситуации с уровнем террористической опасности Земан также раскритиковал так называемый "зеленый курс" Европы, передает телеканал "Россия 24".

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Президент Чехии подчеркнул, что серьезная наука – экология – превратилась в религию с пророками в виде незрелых девушек – это отсылка к экоактивистке Грете Тунберг. Земан уверен, что требование "зеленых" в виде отказа от отопления природным газом к 2030 году подорвет энергосектор, приведет к снижению уровня жизни и всех экономических показателей.