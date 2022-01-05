Вакцинация и вирус: подсказки от обычных людей и врачей

В Европе очередная волна всплеска заболеваемости на фоне распространения штамма "омикрон". В России ощутимый спад инфицирования ковидом. За сутки выявлено менее 16 тысяч заболевших, это меньше, чем вчера, и абсолютный минимум с июня прошлого года. Но врачи не исключают: скорый всплеск заболеваемости возможен и в России. Избежать этого можно лишь скорейшим приобретением коллективного иммунитета, который достигаем при ощутимых темпах вакцинации населения.

Первую прививку Юрий сделал ровно год назад, в январе 2021 года. Ревакцинировался в июне, сегодня вновь пришёл делать второй компонент "Спутника V" в мобильный центр вакцинации в столице. "И отец в 92 года, и жена, и дети – мы все вакцинируемся", – говорит мужчина.

Пензенская область вошла в ТОП-10 субъектов России по темпам вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Желающие сделать прививку нашлись и 31 декабря, в канун нового года, и в первый день 2022-го. С каждым днём каникул желающих сделать прививку становится только больше.

Регионы усиливают меры профилактики. Например, горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии вводят новую моду для Северного Кавказа. Здесь появились первые в регионе экспресс-лаборатории.

"Через 15 минут вы узнаете, в чем причина вашего заболевания: или это новая коронавирусная инфекция, либо это простое ОРВИ", – говорит Алексей Грамотнев, представитель лаборатории.

В Москве даже в праздничные дни получить иммунную защиту можно и в мобильных центрах вакцинации; они расположены в торговых и развлекательных комплексах. Здесь как правило нет очередей. Вся процедура займёт не более получаса.

А вот подсказка от врачей от академика РАМН Лео Бокерии. Тем, кто тяжело переболел ковидом, он настоятельно рекомендует читать книги вслух. Это, по словам академика, способствует восстановлению дыхательной мускулатуры перенёсшего ковидную пневмонию человека.

"У меня есть метод, может, кто-нибудь меня услышит. Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут. Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было".

Сохранить здоровье и избежать всплеска заболеваемости новым штаммом, который сейчас накрыл Европу, поможет иммунизация населения, которая позволит выработать коллективный иммунитет, который на сегодняшний день составляет 62%, чего по-прежнему не достаточно для полной победы над вирусом.