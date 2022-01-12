Госдеп США выступил с заявлением из-за военных учений

Администрация президента США Джо Байдена ожидает от России объяснений по поводу военных учений вблизи украинской границы. В ролике, опубликованном в интернете на официальной странице ведомства, Прайс говорит, что Вашингтон намерен добиться от Москвы либо разъяснений по поводу маневров возле границ Украины, либо их прекращения. При этом военнослужащие должны вернуться в свои казармы, а тяжелое вооружение – в места хранения.

Прайс добавил, что прогресс в российско-американских переговорах по вопросам безопасности требует того, чтобы они проходили в "атмосфере деэскалации".