Ни в какие ворота не лезет: как западная пропаганда обманывает весь мир

За последние годы на Западе затевались десятки (если не сотни) кампаний по дезинформации. В 2008 году, когда Грузия атаковала Южную Осетию, мировые СМИ буквально перевернули информационные потоки с ног на голову. Врали западные политики и про Ирак, и про Ливию, и про Сирию, и про Украину. Сейчас США снова нагнетают информационную истерию вокруг Донбасса.

"Насколько же все-таки мощной является пропагандистская машина коллективного Запада. Просто это просто потрясающе! Удивительно просто. Это ни в какие ворота, как у нас говорят, не лезет. Но, тем не менее, пролезает через эти ворота", – заявлял в 2008 году Владимир Путин.

2008 год. Грузия атакует Южную Осетию в день начала Олимпиады.

"Знаете, я же был в Пекине, смотрел мировые электронные СМИ. Полная тишина в эфире. Как будто вообще ничего не происходит", – рассказывал президент России Владимир Путин.

Когда же эффективно начала действовать российская армия, то вся пропагандисткая машина была повернута в другую сторону – Россию обвинили в непропорциональном применении силы, "забыв", кто напал на Южную Осетию.

Россия тогда, пожалуй, впервые в новейшей истории столкнулась с тем, как Запад буквально переворачивает информационные потоки с ног на голову. В эфире с утра до ночи был Саакашвили, рассказывающий о российской агрессии и в перерывах жующий свой галстук. Тем же, кто пытался рассказать правду, затыкали рот в прямом смысле слова.

Дезинформация высокого уровня, санкционированная высочайшим уровнем. По словам Владимира Путина, в России надеялись, что администрация США вмешается в этот конфликт и остановит агрессивные действия грузинского руководства. Однако ничего подобного не произошло. Наоборот, президент США тогда возглавил ряды мировых политиков, обвинивших Россию в агрессии.

"Конечно, мы вынуждены были отвечать, а как же иначе! Или что, нам и в этом случае нужно было утереть кровавые сопли и склонить голову? Ну, наглости просто нет предела! Я слышу о неадекватности применения силы. А что такое адекватное применение? Когда против нас используют танки, системы залпового огня, тяжелую артиллерию. Мы что, из рогатки что ли должны стрелять?" – возмущался Владимир Путин.

Ирак – доказанный и признанный пример всемирного обмана со стороны США. Госсекретарь Соединенных Штатов демонстрировал в Совбезе ООН доказательства того, что в Ираке есть оружие массового поражения. Позиция России тогда оставалась неизменной: кризис может и должен быть решен мирными средствами. Однако в США решили строить "новый" Ирак. В итоге миллионы убитых и раненых, истерзанная страна, утонувшая в терроре.

И лишь спустя годы все те же, кто провел ту кампанию по дезинформации, признались: да, все было неправдой.

"А под каким предлогом вошли в Ирак? А потом выяснилось, что ошиблись. Потом сказали: нас разведка подвела. Ничего себе! Разрушили страну, разведка подвела. И все! Оказывается, не было там никакого оружия массового поражения. Что хотят, то и делают!" – говорит президент России Владимир Путин.

Но и это уроком не стало. Вскоре США и их союзники провели новую масштабную медийную кампанию про диктатора Каддафи в Ливии, который якобы убивает свой народ. Некогда мирная Ливию погрузилась в гражданскую войну, в которой города, которые посмели поддержать Каддафи, вырезали. Западные СМИ не замечали.

"Там же происходят страшные преступления. Вот об этом никто не говорит. Как-то забыли почему-то. Потому что это ужасные последствия внешнего вмешательства", – указывал Владимир Путин.

Дальше на осколках разрушенных стран родилось целое террористическая государство ИГИЛ (запрещено в России).

"Разве в Ираке были террористы? Близко никаких не было до разрушения государственных структур страны. А в Ливии? Да ничего подобного там не было! Террористов и духу там не было. Как только разрушили государственность в стране, тут же этот вакуум был заполнен. Кем? Террористами!" – подчеркивал российский лидер.

Десятки, если не сотни западных кампаний по дезинформации затем пережила Сирия. Жуткие кадры детей – якобы жертв химических атак – крутились по американским и европейским телеканалам. Вот одна из жертв. И вот этот же мальчик, которого журналистам ВГТРК удалось затем найти живым и невредимым.

Американской журналистке Меган Келли выпала возможность провести несколько интервью с российским президентом тогда, когда впервые американские кампании по дезинформации использовались не только против России, но и против действующего президента США.

"Вы действительно считаете, что с территории Российской Федерации можно было повлиять на выборы в Соединенных Штатах, повлиять на выборы миллионов американцев? Это просто смешно!" – говорил Владимир Путин.

Ни одного доказательства, ни одного факта. Но с подачи американских СМИ весь мир обсуждает: а, может, и правда у России есть компромат на Трампа, ведь много-много лет назад он приезжал в Москву? Кто-то вбросил американским телеканалам мысль: российский посол провел встречу и вот уже все ринулись обсуждать: это же подозрительно!

Путин и Россия в западных медиа везде и повсюду. И ни слова, что уж если кто и вмешивается в выборы по всему свету, то это сами американские политики.

"Они ответили: да, мы вмешиваемся. Но мы имеем право на это, потому что мы несем демократию. А вы – нет, вы не можете", – рассказывал президент России.

Медиакампания про зловещую Россию заслонила собой реально важные вопросы стратегической стабильности. К тому моменту Москва уже не первый год высказывала озабоченности по поводу расширения НАТО и строительства системы ПРО.

"На европейском континенте появляются элементы ядерного потенциала Соединенных Штатов Америки. Это просто меняет всю конфигурацию международной безопасности. Объясняется чем? Тем, что нужно защищаться от иранских ракет. А таких ракет нет!" – указывал российский лидер.

"Где ядерная угроза иранская? Ее нет, а система ПРО продолжает строиться. Значит, мы были правы, когда говорили, что нас обманывают", – объясняет Владимир Путин.

Госпереворот на Украине – кампания по дезинформации длиной вот уже в 8 лет.

"Запад поддержал государственный переворот антиконституционный. Поддержал же! И не только пирожками пресловутыми, но информационным сопровождением, политическим, да и каким угодно", – напомнил президент России.

Западные политики и их медиа поддерживают все, даже откровенно националистические выходки и законы. Во времена Майдана американские СМИ тиражировали кадры, как студентов слегка избили дубинками. Про убийства и бомбардировки людей на Донбассе затем – тишина. А вскоре запустили еще одну технологию: во всех жертвах виновата Россия.

"Нам необходимо сохранять санкции, пока Россия полностью не выполнит минские договоренности", – заявлял в 2016 году президент США Барак Обама.

Хотя все прекрасно знают: в минских соглашениях нет вообще ни слова о том, что Россия что-то должна выполнять.

"Все перекладывать на Россию, что на российской стороне мячик – нет, так не получится. Давайте вместе! Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по нормандскому формату, а что конкретно не исполняет Россия по минским соглашениям и что, по вашему мнению, Россия по минским соглашениям должна была бы сделать, ответа нет. Они прямо так и говорят: мы не можем сформулировать. Я не шучу, именно такой диалог", – сетует Владимир Путин.

По мнению президента России, монополия на мировые СМИ дает возможность нашим оппонентам вести себя так, как они себя ведут. И вот уже несколько месяцев мировые СМИ и американские политики ведут себя все агрессивнее. В многочисленных статьях журналисты чуть ли не анонсируют некое военное вторжение России на Украину. Один из рупоров – Дженифер Псаки. Ее профессиональный уровень российские зрители могли оценить уже не раз и по разным поводам.

Но с легкостью относиться к тому, какую кампанию сейчас развернули США, конечно, нельзя. Ситуация на Донбассе ведь резко ухудшилась за последние месяцы.

"Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию? И нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – вот такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому", – предполагает Владимир Путин.

И любое американское заявление в адрес России сейчас нужно слушать, не забывая при этом: много ли правды миру говорил Вашингтон на протяжении последних 20 лет?