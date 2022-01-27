Подготовка наступления: названо направление главного удара ВСУ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики отметила подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) к наступательным действиям на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил представитель минобороны ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, обстановка "напоминает военную".

По данным военной разведки, в ближайшие дни в регион ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Его будет сопровождать группа офицеров украинского Генштаба, которые займутся рекогносцировкой в районе 30-й отдельной механизированной бригады. В ЛНР предполагают, что именно эта территория может стать направлением главного удара ВСУ. За истекшие сутки зафиксировано не менее 37 попыток проведения воздушной разведки вдоль линии соприкосновения.

Бойцы народной милиции ЛНР находятся в постоянной боевой готовности, констатировал Филипоненко.