Данные разведки: ВСУ завершают подготовку к наступлению

Разведка Луганской народной республики сообщила о готовности украинской армии к наступлению в Донбассе. Как сообщил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, подготовка Вооруженных сил Украины к активной фазе боевых действий находится в завершающей стадии.

"По данным нашей разведки, украинское руководство, подстрекаемое западными кураторами, ведет подготовку к развязыванию агрессии в Донбассе", – заявил представитель ЛНР.

По словам Филипоненко, подразделения ВСУ в Донбассе насыщены противотанковыми ракетными комплексами Javelin, TOW и NLAW производства США и Великобритании, пишет ТАСС.

"Большая часть ПТРК уже доставлены на позиции в непосредственной близости от линии соприкосновения", – уточнил Филипоненко.

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