О чем Лавров сказал неслучайно. Мнение Якова Кедми

В программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" Владимир Соловьев во время беседы с экс-главой израильской спецслужбы "Натив" Яковом Кедми обратил внимание на то, что накануне в речи главы МИД РФ Сергея Лаврова "прозвучали совсем другие акценты". В частности, о разговорах России с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа.

"Прозвучало, в частности, что обсуждались и вопросы военно-технического сотрудничества – то что раньше впрямую не называлось. Думаю, неслучайно", – сказал ведущий.

"Я тоже думаю, что неслучайно говорилось об этом", – ответил Кедми.

По его мнению, неслучайно и то, что это было определено до получения ответа американцев по гарантиями безопасности и не расширения НАТО на Восток.

"То есть если это было предано гласности до получения ответа США, то Россия формально хочет поставить это на базу развития нормальных отношений", – пояснил израильский эксперт. Он уточнил, что это, по его мнению, не было "ответом на ответ".

"Это нормальное развитие отношений с партнерами, вне зависимости от ответа США", – сказал Яков Кедми.

Причем, по его словам, "такой разговор от разведслужб почти невозможно скрыть". Вероятно, "этот вариант будет озвучен". "Будет ли он озвучен параллельно с развитием переговоров, мы увидим", – добавил эксперт.