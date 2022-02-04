Московскому бюро Deutsche Welle подыскали новое место

Министр юстиции Латвии Янис Борданс предложил перенести московское бюро Deutsche Welle в латвийскую столицу Ригу. По его словам, в городе хорошо развита инфраструктура, поэтому после переезда в Ригу канал сможет вновь освещать "актуальные новости России, Белоруссии и региона". Борданс пообещал, что в ближайшее время направит письмо с соответствующим предложением руководству телеканала.

Ранее в Германии было прекращено вещание российского телеканала RT DE. В ответ Россия закрыла корпункт немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве. Прекращено спутниковое и иное вещание Deutsche Welle на территории страны, сотрудники канала лишены аккредитаии.

Несмотря на ситуацию с Deutsche Welle и RT DE канцлер Германии Олаф Шольц решил не отменять свой визит в Москву, назначенный на 15 февраля.