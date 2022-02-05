Американо-немецкая провокация: в ошибку и случайность не верится

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что газета Bild и агентство Bloomberg опубликовали фейковые новости не по ошибке, а в качестве специальной провокации.

Как заявил депутат РИА Новости, в итоге реакцию России использовали бы для обвинения ее в агрессии.

"Если уже объявили, что вторглись, кто-то может предпринять определенные действия из сопредельных государств, а эти действия приведут к провокациям, а на провокации надо будет отвечать", – уверен Чепа.

Политик предупредил, что такие действия могут иметь очень серьёзные последствия.

"Я не знаю, как Bloomberg мог сделать такое заявление. Это не просто ошибка чья-то. Это серьезнейшее заявление, которое наверняка любой журналист десять раз бы перепроверил", – отметил депутат.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик согласен, что публикации, подобные сообщениям Bild и Bloomberg, это информационные удары по России.

"Такие информационные удары, несмотря на свою абсурдность, действительно создают нестабильную ситуацию в мире, нагнетают панику, способствуют истерии", – подчеркнул политик.

Дмитрий Белик напомнил, что Bild – таблоид, авторы которого гоняются за сенсациями.

"Но хочется задать вопрос: За кого вы держите своих читателей, публикуя такой откровенный бред?", – недоумевает депутат.

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины​​​.

В ночь на субботу агентство Bloomberg сообщили о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и пообещало начать расследование.

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