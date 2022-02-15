Спор родителей в школьном чате обернулся жестоким убийством

От 7 до 13 лет колонии – такое наказание запросил гособвинитель для фигурантов резонансного уголовного дела об убийстве после ссоры в родительском чате. Эта история потрясла не только жителей Волгограда, но и всю страну. Обсуждение домашнего задания детей закончилось жестоким избиением.

Эта троица теперь связана не только родственным узами, но и громким делом об убийстве из-за ссоры в родительском чате. Сидящий в клетке Арсен Мелконян спрятал свое лицо за самодельным транспарантом. Его вероятный сообщник и по совместительству зять Арман Смабатян тоже на скамье подсудимых. А вот супруга Армана – Ануш Мелконян – пока не за решеткой, и в зал центрального районного суда Волгограда пришла из дома. Фигурантами дела все трое стали по нелепой случайности. Конфликт, вышедший за рамки переписки, для одного из участников закончился гибелью.

Именно Арсен Мелконян, как считают следователи, нанес роковой удар погибшему Роману Гребенюку. Роман был отцом одноклассницы дочери Ануш Мелконян (сестры Арсена). Все произошло в октябре 2020 года. Между Гребенюком и Мелконян в родительском чате разгорелся спор. Диалог об успеваемости детей быстро перерос в оскорбления и угрозы.

Анна: Так отвечайте?? Кто первый тыкать начал?

Роман: Вопрос надо решать, а не сопли жевать.

Анна: Кто сопли жует? Ты что бессмертный? Такое мне писать?

Роман: Вы мне угрожаете?

Прямые угрозы в виде голосовых сообщений в адрес Гребенюка посыпались от мужа Ануш – Армана Смабатяна. Разрешить конфликт мирно не вышло. Озверевшие Самбатян и его шурин Арсен Мелконян подкараулили Гребенюка и набросились на него прямо в отделении одного из банков на глазах очевидцев. Мелконян повалил оппонента на пол и начал бить.

Скорую вызвали очевидцы, но спасти Гребенюка не удалось. Он скончался в больнице через несколько дней, не приходя в сознание. Арсена Мелконяна и Армана Самбатяна сразу же арестовали. Ануш Мелконян осталась на свободе. Но не исключено, что, когда дело дойдет до финишной прямой, наручники закроются и на ее запястьях.

Именно Ануш Мелконян считают зачинщицей конфликта. Якобы по ее вине супруг и брат распустили кулаки, а в итоге дочь Романа Гребенюка осталась без отца. Фигурантам дела грозит от 7 до 13 лет колонии. Самый большой срок обвинение запросило для Арсена Мелконяна, который наносил удары. Мелконян, кстати, единственный, кто признал вину. Правда, только частично.